Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers - 75-jähriger Radfahrer schwer verletzt

Moers (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der Rheinberger Straße ist gestern gegen 16:20 Uhr ein 75-jähriger Radfahrer aus Moers schwer verletzt worden.

Ein 72-jähriger Dorstener war mit einem blauen Audi auf der Rheinberger Straße unterwegs und bog nach links ab, um in eine Grundstückseinfahrt zu fahren.

Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem 75-jährigen Radfahrer, der auf dem Radweg fuhr. Der Radfahrer wurde dabei auf die Windschutzscheibe des Wagens aufgeladen und stürzte anschließend zu Boden.

Der Mann verletzte sich schwer. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein örtliches Krankenhaus. Der 75-jährige wird dort stationär behandelt. Lebensgefahr besteht nicht.

Der 72-jährige Autofahrer aus Dorsten blieb unverletzt.

BH/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell