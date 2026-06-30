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Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Wesel/Rees - Polizei identifiziert Leiche // Es handelt sich um den gesuchten Kanufahrer

Wesel/Rees (ots)

Die Polizei hat die Leiche des Kanufahrers gefunden, der seit Sonntag vermisst wird.

Der 53-jährige Mann ist gestern (29.06.) im Rhein an einer Kiesverladestation im Bereich Rees gefunden worden. Die Polizei konnte die Identität des Mannes klären. Es handelt sich um den gesuchten 53-jährigen Mann aus Krefeld.

Er und zwei weitere Männer waren am Sonntagmittag mit einem Kanu (Kanadier) auf der Lippe in Wesel unterwegs und kurz vor der Rheinmündung gekentert.

Zwei Personen konnten sich mit dem Kanu ans Ufer retten. Der 53-Jährige war im Wasser verschwunden.

Die Ermittlungen zur Unfallursache dauert an.

BH/

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Wesel
Pressestelle
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Telefon: 0281 / 107-1055
Fax: 0281 / 107-1009
E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de
https://wesel.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell

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