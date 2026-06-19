Polizei Bielefeld

POL-BI: Überwachungskamera erfasst zwei Einbrecherinnen

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Mitte - Die Polizei sucht zwei junge Frauen, die am Donnerstag, 18.06.2026, an der August-Bebel-Straße in eine Wohnung eingebrochen sind.

Zum Betreten der Wohnung in dem Mehrfamilienhaus, in Nähe der Einmündung der Märkische Straße, wurde die Eingangstür aufgehebelt. In der Wohnung einer Bielefelderin nahm eine installierte Kamera gegen 19:50 Uhr zwei Einbrecherinnen auf.

Das Duo suchte in mehreren Zimmern und Schränken nach Wertgegenständen. Als die Anwohnerin wenige Minuten später zurückkehrte, waren die beiden unbekannten Frauen verschwunden. Bislang ist der Polizei nicht bekannt, ob etwas aus der Wohnung gestohlen wurde.

Auch wenn das Duo gefilmt wurde, darf die Polizei derzeit keine Fotos für die öffentliche Fahndung benutzen, weil zunächst erst alle anderen Ermittlungsansätze verfolgt werden müssen.

Die Beschreibung der beiden Tatverdächtigen:

Die erste Frau soll zwischen 18 und 25 Jahre alt sein. Ihr braunes, langes und glattes Haar war zu einem Zopf gebunden. Sie trug eine gelbliche Jacke, ein rosa Shirt, eine weiße Hose und weiße Sneaker.

Die zweite Frau soll ebenfalls zwischen 18 und 25 Jahre alt sein und ihre braunen, langen und glatten Haare waren auch zu einem Zopf gebunden. Sie trug eine rosa kurzärmelige Bluse, eine kurze Jeansshorts und bräunliche Puschen.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Bielefeld / Kriminalkommissariat 13 / 0521/545-0

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