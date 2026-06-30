Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers - Diebstahl eines Alfa Romeo aus Tiefgarage

Moers (ots)

Unbekannte Täter entwendeten einen höherwertigen Alfa Romeo aus der Tiefgarage eines Mehrfamilienhauses an der Römerstraße in Moers. Die Tat erfolgte im Zeitraum zwischen dem 26.06.2026 und dem 29.06.2026. Wie die Täter in die Tiefgarage gelangen und das Fahrzeug entwenden konnten, ist bislang nicht bekannt.

Bei dem entwendeten Auto handelt es sich um einen Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio des Baujahres 2021 in der Farbe Weiß. Das Kennzeichen des Fahrzeugs lautet MO-G 3110. Der Wert des Wagens wird auf einen hohen fünfstelligen Betrag geschätzt.

Die Kriminalpolizei sucht Zeugen, die Hinweise zum Täter oder zur Tat geben können.

Diese werden auf der Polizeiwache Süd in Moers unter der Telefonnummer 02841-171 0 entgegengenommen.

JC 260629-1349

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