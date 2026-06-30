PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Wesel mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers - Diebstahl eines Alfa Romeo aus Tiefgarage

Moers (ots)

Unbekannte Täter entwendeten einen höherwertigen Alfa Romeo aus der Tiefgarage eines Mehrfamilienhauses an der Römerstraße in Moers. Die Tat erfolgte im Zeitraum zwischen dem 26.06.2026 und dem 29.06.2026. Wie die Täter in die Tiefgarage gelangen und das Fahrzeug entwenden konnten, ist bislang nicht bekannt.

Bei dem entwendeten Auto handelt es sich um einen Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio des Baujahres 2021 in der Farbe Weiß. Das Kennzeichen des Fahrzeugs lautet MO-G 3110. Der Wert des Wagens wird auf einen hohen fünfstelligen Betrag geschätzt.

Die Kriminalpolizei sucht Zeugen, die Hinweise zum Täter oder zur Tat geben können.

Diese werden auf der Polizeiwache Süd in Moers unter der Telefonnummer 02841-171 0 entgegengenommen.

JC 260629-1349

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Wesel
Pressestelle
Pressestelle
Telefon: 0281 / 107-1055
Fax: 0281 / 107-1009
E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de
https://wesel.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Wesel mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Wesel
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Wesel
Alle Meldungen Alle
  • 30.06.2026 – 07:29

    POL-WES: Wesel/Rees - Polizei identifiziert Leiche // Es handelt sich um den gesuchten Kanufahrer

    Wesel/Rees (ots) - Die Polizei hat die Leiche des Kanufahrers gefunden, der seit Sonntag vermisst wird. Der 53-jährige Mann ist gestern (29.06.) im Rhein an einer Kiesverladestation im Bereich Rees gefunden worden. Die Polizei konnte die Identität des Mannes klären. Es handelt sich um den gesuchten 53-jährigen Mann aus Krefeld. Er und zwei weitere Männer waren am ...

    mehr
  • 29.06.2026 – 10:01

    POL-WES: Moers - Einbruch in Lebensmittelmarkt - Polizei bittet um Hinweise

    Moers (ots) - Am Donnerstagabend (25.06.) drang gegen 19:40 Uhr eine unbekannte Person in den Vorraum eines Lebensmittelmarktes an der Uerdinger Straße ein. Der Vorraum ist dem Haupteingang zum Markt vorgelagert. Dort befindet sich ein Kaffeeautomat mit Bezahlfunktion für die Kundschaft des Geschäfts. Der unbekannte Täter beschädigte zunächst das Stromkabel des ...

    mehr
  • 29.06.2026 – 10:01

    POL-WES: Moers - Unbekannter bricht in Einkaufsladen ein - Zeugen gesucht

    Moers (ots) - Ein Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes stellte in der Nacht zum Montag (29.06.) gegen 01:20 Uhr nach einer Alarmauslösung eine aufgebrochene Tür an einem Einkaufsladen an der Römerstraße fest. Bei seiner Nachschau konnte er eine unbekannte Person, bekleidet mit einer langen, roten Jacke und einem Rucksack flüchten sehen, die sich zu Fuß in ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren