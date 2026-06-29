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Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers - Einbruch in Lebensmittelmarkt - Polizei bittet um Hinweise

Moers (ots)

Am Donnerstagabend (25.06.) drang gegen 19:40 Uhr eine unbekannte Person in den Vorraum eines Lebensmittelmarktes an der Uerdinger Straße ein.

Der Vorraum ist dem Haupteingang zum Markt vorgelagert. Dort befindet sich ein Kaffeeautomat mit Bezahlfunktion für die Kundschaft des Geschäfts.

Der unbekannte Täter beschädigte zunächst das Stromkabel des Geräts und entwendete anschließend die Geldkassette aus dem Gehäuse. Mit der Geldkassette verließ der Täter dann den Vorraum in unbekannte Richtung.

Der männliche Täter wird beschrieben als ca. 180 cm groß, bekleidet mit heller Hose, grünem T-Shirt, schwarzer Kappe und schwarzen Schuhen. Des Weiteren trug er eine Brille.

Zeugen, die zur genannten Zeit verdächtige Wahrnehmungen an dem Lebensmittelmarkt gemacht haben, werden gebeten sich telefonisch mit der Polizeiwache Süd in Moers unter der Telefonnummer 02841/ 171-0 in Verbindung zu setzen.

EG/Ref. 260626-1303

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Wesel
Pressestelle
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Telefon: 0281 / 107-1055
Fax: 0281 / 107-1009
E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de
https://wesel.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell

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