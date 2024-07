POL-WES: Dinslaken - Polizei sucht Taxifahrer nach Unfall

Rheinberg (ots) - Unbekannte Täter sind heute Morgen gegen 02:30 Uhr in einen Supermarkt an der Bahnhofstraße eingebrochen. Sie gelangten durch eine Tür in das Gebäude. Auf dem Boden im Kassenbereich lagen Zigarettenschachtel herum. Ob und wie viele Schachtel die Täter mitgenommen haben, ist bislang unklar. Hinweise bitte an die Polizei in Kamp-Lintfort, Tel.: 02842 / 934-0. BH/240725-0400 Kontakt für ...

