Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Dinslaken - Fahrradcodierung auf dem Wochenmarkt

Dinslaken (ots)

Der Bezirksdienst der Polizeiwache Dinslaken führt am Donnerstag (14.09.2023) in der Zeit von 10.00 Uhr bis 12.00 Uhr im Rahmen des Wochenmarktes in Dinslaken, Stadtteil Hiesfeld, Jahnplatz, eine Fahrrad-Codier-Aktion durch.

Mitzubringen sind wie immer der Eigentumsnahweis (Rechnung/Fahrradpass) und der Personalausweis.

