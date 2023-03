POL-WES: Moers - Festnahme nach versuchtem Einbruch

Wesel (ots) - Am Freitagmittag gegen 12:15 Uhr wollte eine 33-jährige Frau aus Wesel die Brandstraße überqueren. Sie stand neben einem geparkten Pkw als sie einen E-Scooter bemerkte, der aus der Straße Am Blauen Hahn kommend nach links in die Brandstraße einbog. Der Scooterfahrer erfasste die stehende Frau und verletzte sie am Arm. Statt sich um die Verletzte zu kümmern, entfernte er sich in Richtung Wallstraße. ...

