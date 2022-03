Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Hünxe - Mann zeigte sich "unten ohne" im Waldgebiet Testerberge

Hünxe (ots)

Am Mittwoch gegen 16.20 Uhr beobachteten zwei Spaziergänger in einem Waldgebiet am Testerweg / Baumschulenweg eine männliche Person, die keine Unterbekleidung trug. Der Mann hatte augenscheinlich ein eregiertes Geschlechtsteil.

Den Spaziergängern war der Mann an einem großen Sandhaufen in der Nähe des Parkplatzes aufgefallen. Zunächst war er noch völlig bekleidet, später hatte er die Hose und die Unterwäsche ausgezogen. Als er die Personen entdeckte, entfernte er sich in unbekannte Richtung. Die Nahbereichsfahndung der Polizeibeamten verlief negativ.

Beschreibung des Mannes:

Circa 20-30 Jahre alt, 170 cm groß, schmale Statur, dunkle Haare. Trug einen blauen Kapuzenpullover und eine blaue OP-Maske.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Hünxe, Tel.: 02858 / 91810-0.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell