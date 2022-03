Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Kamp-Lintfort - Mutmaßlicher Einbrecher vorläufig festgenommen

Kamp-Lintfort (ots)

Am Sonntagabend gegen 18.00 Uhr hörte ein Anwohner eines Mehrfamilienhauses an der Bertastraße einen lauten Knall. Der 30-Jährige hielt sich zu diesem Zeitpunkt gerade in der Erdgeschosswohnung einer Nachbarin auf, als diese drei Unbekannte am Haus vorbeigehen sahen und anschließend das Geräusch hörten.

Der Kamp-Lintforter begab sich daraufhin ins Treppenhaus, wo er auf einen 15-jährigen Kamp-Lintforter traf, der sich dort angeblich nur aufwärmen wollte. Daraufhin hielt der Anwohner den Jugendlichen fest und rief die Polizei. Diese nahmen den 15-Jährigen vorläufig fest und stellten zudem Hebelmarken am Schließbereich der Haustür fest.

Den Jugendlichen erwartet jetzt ein Strafverfahren. Wer seine Begleiter sind und in wie weit sie beteiligt waren, ist zurzeit Gegenstand der Ermittlungen der Kriminalpolizei. Diese sicherte zudem Spuren am Tatort, die noch ausgewertet werden müssen.

