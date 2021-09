Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Wesel - Polizei sucht mit Fotos nach Betrüger

Wesel (ots)

Bereits am 23.03.2021 hob ein Unbekannter gegen 13.13 Uhr Bargeld mit einer gestohlenen EC-Karte an einem Geldautomaten der Volksbank am Berliner-Tor-Platz ab.

Die Karte wurde zuvor gestohlen. Der genaue Tatort des Diebstahls ist unbekannt, da der Geschädigte, ein damals 82-jähriger Mann aus Voerde, den Verlust erst zuhause bemerkte.

Die Person steht ebenfalls im Verdacht, am 29.04.2021 mit einer gestohlenen EC-Karte an einem Bankautomaten der Targobank an der Moerser Straße in Kamp-Lintfort Geld abgehoben zu haben.

Die Ermittler fragen nun:

Wer kennt dir Person auf den Fotos oder kann Angaben zum aktuellen Aufenthaltsort machen?

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Wesel, Tel.: 0281 / 1070, entgegen.

Link zu den Fotos:

https://polizei.nrw/fahndungen/unbekannte-tatverdaechtige/wesel-diebstahl-computerbetrug

