Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers - Suche nach zwei vierjährigen Jungen

Moers (ots)

Am Sonntagnachmittag, dem 07.03.2021, gegen 13.15 Uhr waren zwei 34-jährige Mütter mit ihren zwei 4-jährigen Söhnen im Lauersforter Wald in Moers-Vennikel spazieren. Die beiden Jungen, die auf Kinderfahrrädern unterwegs waren, wurden durch die Mütter in einem kurzen Augenblick aus den Augen verloren und konnten im Nahbereich nicht mehr gesehen werden. Die Mütter verständigten umgehend die Polizei, die die Suche nach den Beiden aufnahm. Im städtischen Grenzbereich zu Duisburg und Krefeld beteiligten sich unterem anderem auch ein Polizeihubschrauber. Gegen 15.00 Uhr konnten beide Jungen in der Nähe des Elfrather Sees in Krefeld-Uerdingen, etwa 3 Kilometer vom Lauersforter Wald entfernt, wohlauf aufgegriffen und zu ihren Familien zurückgebracht werden.

