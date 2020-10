Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Wesel - Polizei sucht Zeugen nach Unfallflucht

Wesel (ots)

Ein Unbekannter hat einen schwarzen Renault Megane mit dem Kennzeichen DIN-C 611 an der Front beschädigt. Der Geschädigte gab gegenüber der Polizei Wesel an, dass er seinen Wagen am vergangenen Mittwoch um 13.00 Uhr an der Brandstraße in Höhe der Hausnummer 10 in Wesel geparkt hatte. Als er vergangenen Freitag um 11.00 Uhr mit seinem Auto fahren wollte, stellte er eine gebrochene Leiste am Kühlergrill und ein zersplittertes Scheinwerferglas fest. Zudem fehlte zunächst das Kennzeichen, das Polizisten später an der Reeser Landstraße fanden. Die Polizei bittet Zeugen der Unfallflucht, dass sie sich unter der Telefonnummer 0281 / 107-0 melden.

