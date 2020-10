Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Voerde - Pedelecfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Voerde (ots)

Am Sonntag, 04.10.2020 gegen 14:35 Uhr ereignete sich in Voerde auf der Frankfurter Straße ein Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person. Ein 72-jähriger Radfahrer befuhr mit seinem Pedelec die Fahrbahn der Frankfurter Straße im Ortsteil Friedrichsfeld, aus Richtung Poststraße kommend in Fahrtrichtung Duisburg. Etwa in Höhe des Hauses Nr. 88 beabsichtigte er, auf den dortigen Geh-/Radweg aufzufahren. Hier kollidierte er ohne weitere Fremdeinwirkung mit der Bordsteinkante. Der 72-jährige stürzte zu Boden und verletzte sich schwer. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Duisburger Krankenhaus verbracht. Die Ehefrau des 72-jährigen fuhr zum Zeitpunkt des Vorfalls mit ihrem Pedelec nur wenige Meter hinter ihrem Ehemann. Eine Lebensgefahr für den 72-jährigen ist momentan nicht auszuschließen. Die Frankfurter Straße musste für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme komplett für den Fahrzeugverkehr gesperrt werden.

