POL-WES: Wesel - Pedelec-Fahrerin schwer verletzt

Wesel (ots)

Eine 77-jährige Frau aus Wesel befuhr heute gegen 10.15 Uhr mit einem Pedelec den Radweg an der Bislicher Straße in Richtung Bislich. Aus bislang ungeklärter Ursache stieß sie mit dem Pedelec ihres 84-jährigen Ehegatten zusammen. Die Weselerin stürzte und erlitt schwere Verletzungen. Ein Rettungshubschrauber brachte sie in eine Unfallklinik.

