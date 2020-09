Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Wesel - Kleintransporter gestohlen

Wesel (ots)

Unbekannte stahlen am Sonntag um 18.23 Uhr einen weißen Mercedes Sprinter vom Parkplatz einer Firma an der Straße Am Schornacker. Das Fahrzeug ist auf das amtliche Kennzeichen WES-Y 5902 zugelassen.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Wesel, Tel.: 0281 / 1070, entgegen.

