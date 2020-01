Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Xanten - 79-Jähriger stürzte mir dem Fahrrad und verletzte sich schwer

Xanten (ots)

Am Dienstagvormittag gegen 11.55 Uhr fuhr ein 79-jähriger Moerser mit einem Fahrrad auf der Boxtelstraße in Richtung Trajanring. Aus bislang ungeklärter Ursache stürzte der Senior mit seinem Fahrrad, so dass er sich schwer verletzte.

Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Wesel

Pressestelle

Telefon: 0281 / 107-1050

Fax: 0281 / 107-1055

E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de

https://wesel.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell