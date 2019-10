Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers - Zigarettenautomat aufgebrochen

Polizei sucht weitere Zeugen

Moers (ots)

Ein Zeuge sah am Mittwoch gegen 03.50 Uhr aus ca. 100 Metern Entfernung einen Unbekannten.

Dieser machte sich an einem Zigarettenautomaten zu schaffen, der an einer Hauswand an der Lotharstraße, Ecke Kirschenallee hängt.

Als der junge Mann sich näherte, erkannte er, wie der Täter eine Geldkassette aus dem Automaten entnahm und hiernach in Richtung Ruhrstraße zu Fuß flüchtete.

Beschreibung des Unbekannten:

Ca. 180 cm groß, war dunkel gekleidet und trug weiße Schuhe.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Moers, Tel.: 02841 / 171-0.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Wesel

Pressestelle

Telefon: 0281 / 107-1050

Fax: 0281 / 107-1055

E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de

https://wesel.polizei.nrw

