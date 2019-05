Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Dinslaken - Brand in einem Mehrfamilienhaus

Dinslaken (ots)

Am Freitag gegen 08.30 Uhr brach aus bislang unbekannten Gründen ein Feuer in einer Wohnung im dritten Obergeschoss in einem Mehrfamilienhaus am Rembrandtweg aus. Die 37-jährige Bewohnerin wurde vom Rauchgeruch wach, stellte das Feuer fest und alarmierte Polizei und Feuerwehr. Die Feuerwehr löschte den Brand.

Ein Rettungswagen brachte die Leichtverletzte in ein Krankenhaus.

Die Wohnung der Famlie war nach den Löscharbeiten nicht mehr bewohnbar. Die Übrigen Hausbewohner konnten nach Ende der Löscharbeiten zurück in ihre Wohnungen.

Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen zur Brandursache, die derzeit noch andauern.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Wesel

Pressestelle

Telefon: 0281 / 107-1050

Fax: 0281 / 107-1055

E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de

https://wesel.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell