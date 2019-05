Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Kamp-Lintfort - Unbekannte versuchten in Baumarkt einzubrechen

Kamp-Lintfort (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag lösten gegen 02.00 Uhr unbekannte Täter die Alarmanlage eines Baumarktes an der Kruppstraße aus. Die Täter waren zuvor gewaltsam über ein Tor in den Außenbereich eingedrungen und hatten dabei den Alarm ausgelöst. Anschließend flüchteten sie unerkannt.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Kamp-Lintfort, Tel.: 02842 / 934-0.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Wesel

Pressestelle

Telefon: 0281 / 107-1050

Fax: 0281 / 107-1055

E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de

https://wesel.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell