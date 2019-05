Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Schermbeck - Täter hatten es auf Werkzeug und Geräte abgesehen

Schermbeck (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag, zwischen 20.00 Uhr und 06.15 Uhr, brachen Unbekannte gewaltsam mehrere Garagentore einer Werkhalle einer Firma an der Kirchhellener Straße auf. Aus der Halle entwendeten die Täter ein Schweißgerät, drei Motorsägen, einen Freischneider, mehrere Flexen und Wnkelschleifer, Batterien und weiteres Werkzeug. Die Täter brachen auch in vier Container auf dem Gelände sowie in einen dort abgestellten Sprinter ein. Aus dem Sprinter stahlen sie ein Navigationsgerät und eine Digitalkamera.

Anschließend flüchteten die Täter unerkannt.

Aufgrund der Menge des Diebesgutes ist es wahrscheinlich, dass die Täter ihre Beute mit einem LKW oder einem Sprinter abtransportierten.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Hünxe, Tel.: 02858 / 91810-0.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Wesel

Pressestelle

Telefon: 0281 / 107-1050

Fax: 0281 / 107-1055

E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de

https://wesel.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell