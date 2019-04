Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Alpen - Diebe machten schwere Beute

Polizei sucht Zeugen

Alpen (ots)

Unbekannte schlitzten in der Nacht von Montag auf Dienstag auf dem Rastplatz Leucht an der BAB 57 an einem parkenden LKW die Plane auf.

Während der 34-jährige Fahrer im Fahrzeug schlief, stahlen sie aus dem Sattelauflieger ca. zwölf Tonnen Aluminiumbarren.

Allein durch das Gewicht der Beute bedingt, müssen die Diebe ein größeres Fahrzeug zum Transport benutzt haben. Außerdem werden sie einige Zeit "beschäftigt" gewesen sein.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben werden gebeten, sich mit der Polizei in Xanten, Tel.: 02801 / 71420, in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Wesel

Pressestelle

Telefon: 0281 / 107-1050

Fax: 0281 / 107-1055

E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de

https://wesel.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell