Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Dinslaken - Kennt jemand diesen Schlüsselbund?

Polizei versucht weiter Identität einer Frau zu klären

Dinslaken (ots)

Die Polizei versucht weiter die Identität einer Unbekannten zu klären. Die Frau war am Sonntag (31.03.2019) gegen 16.05 Uhr bei einem Unfall an den Bahngleisen in der Nähe der Sterkrader Straße / Jägerstraße zu Tode gekommen.

Im Besitz der Frau war auch ein Schlüsselbund mit einem Herzhänger. Möglicherweise kennt jemand den Anhänger oder den Schlüsselbund? Hinweise bitte an die Polizei in Dinslaken unter: Tel.: 02064 / 622-0.

Erste Pressemeldung mit Personenbeschreibung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65858/4234008

