Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Dinslaken - Korrekturmeldung Fahrradcodierung

Dinslaken (ots)

Manchmal steckt der Teufel im Detail. In unserer Pressemitteilung vom 01.04.2019 hat sich der Fehlerteufel eingeschlichen. Die geplante Fahrradcodierung am Donnerstag, 04.04.2019, in der Zeit von 10.00 Uhr bis 12.00 Uhr, findet nicht, wie ursprünglich bekanntgegeben, auf dem Johannesplatz in Lohberg, sondern auf dem Jahnplatz in Hiesfeld statt.

Wir bitten, diesen Fehler zu entschuldigen.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Wesel

Pressestelle

Telefon: 0281 / 107-1050

Fax: 0281 / 107-1055

E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de

https://wesel.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell