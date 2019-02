Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Wesel - Mülltonnenbrand an der Gelißstraße

Wesel (ots)

Unbekannter Täter setzten am Donnerstag gegen 07.00 Uhr eine Papiermülltone an der Gelißstraße in Wesel in Brand, welche hierdurch stark beschädigt wurde. Die Feuerwehr Wesel löschte das Feuer so rechtzeitig, bevor es auf weitere, danebenstehende Mülltonnen übergreifen konnte. Die Täter entkamen unerkannt.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Wesel, Tel.: 0281 / 107 - 0

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell