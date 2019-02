Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Dinslaken - Einbruch in Juwelier

Polizei sucht Zeugen

Dinslaken (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag gegen 03.00 Uhr hörte ein aufmerksamer Anwohner laute Geräusche aus Richtung eines Juweliers an der Neustraße (Fußgängerzone). Als der 26-Jährige die Fußgängerzone in Richtung des Juweliers hinunter lief, konnte er zwei unbekannte und dunkel gekleidete Personen beobachten, die von dem Schmuckgeschäft in Richtung Altmarkt flüchteten.

Die inzwischen verständigte Polizei stellte fest, dass Unbekannte gewaltsam in das Geschäft eingedrungen waren und mehrere Vitrinen im Inneren eingeschlagen hatten. Zur Art und Umfang der Tatbeute kann der Inhaber des Geschäfts bisher keine Angaben machen. Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen und sicherte Spuren am Tatort.

Beschreibung der Unbekannten:

Beide circa 180 cm groß, dunkel gekleidet, sie trugen schwarze Ski-Masken und führten eine dunkle Tasche mit sich. Einer der beiden hatte drei weiße Streifen auf seiner Hose.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Dinslaken, Tel.: 02064 / 622-0.

