Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen-Dülken: Diebstahl von Obst ging schief - Drei Tatverdächtige flüchten mit einem PKW - Haben Sie etwas beobachtet?

Viersen-Dülken (ots)

Am Sonntag, 19.07.2026 gegen 00:30 Uhr betraten drei bislang unbekannte Tatverdächtige das Verkaufsgelände eines "Hofladens" auf dem Kampweg in Viersen-Dülken. Bei den Personen handelt es sich vermutlich um zwei Männer und eine Frau.

Die Personen versuchten offensichtlich größere Mengen von Obst und Gemüse aus der Verkaufsfläche des Ladens zu entwenden. Eine vor Ort installierte Videoüberwachung filmte die Tatverdächtigen bei der Tatausführung und machte auch den Eigentümer auf die Tat aufmerksam. Der Eigentümer befand sich zur Tatzeit in seinen nahegelegenen Wohnräumen und begab sich umgehend zu seinem Laden und auf die Straße.

Zwei Täter stiegen dann in ein Fluchtfahrzeug ein und fuhren in Richtung Lindenallee los. Bei dem Fluchtfahrzeug handelt es sich vermutlich um einen älteren, grauen Mercedes. Dem dritten Tatverdächtigen gelang der Einstieg in den PKW offensichtlich zunächst nicht, so dass dieser fußläufig in die gleiche Richtung flüchtete. Es ist unklar, ob es sich bei dieser Person um eine Frau oder einen Mann handelte.

Im Kreuzungsbereich Kampweg/Lindenallee übersah der Fahrer oder die Fahrerin des PKW offensichtlich beim Abbiegevorgang den zu Fuß flüchtenden Mittäter und erfasste diesen mit dem Fahrzeug. Die Person kam dadurch zu Fall. Nach dem Sturz stand die Person selbstständig wieder auf und stieg ebenfalls in den Fluchtwagen ein. Danach entfernte sich der PKW, nun vollzählig mit allen Tätern, in Richtung Brabanter Straße. Ob die Täter durch die Tat auch Beute erlangten, ist derzeit ebenfalls noch unklar und Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Wenn Sie etwas Verdächtiges beobachtet haben oder sachdienliche Angaben machen können, wenden Sie sich bitte an die Polizei Viersen, Lindenstraße 50 in 41747 Viersen, Tel.: 02162/377-0. (586)

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