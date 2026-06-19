Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen: Unbekannter entblößt sein Glied vor Kindern und Eltern - Hinweise gesucht

Viersen (ots)

Am Donnerstagabend gegen 18 Uhr entblößte ein bislang unbekannter Mann sein Glied vor einer Gruppe von Kindern und Eltern. Zuvor hatte er eine Frau aus der Gruppe verbal angegriffen und beleidigt. Der Vorfall ereignete sich unmittelbar an der Turnhalle an der Gereonstraße in Viersen. Der Mann machte einen alkoholisierten Eindruck, da er torkelte. Er war etwa 35 bis 40 Jahre alt, hatte einen rötlichen Bart und trug eine schwarze Kappe, ein schwarzes Sweatshirt, einen schwarzen Puma-Rucksack, eine schwarze Hose sowie braune Schuhe. Zudem hatte er eine auffällige Adler-Tätowierung auf einer Hand. Haben Sie Hinweise zu dem unbekannten Mann? Dann melden Sie sich bitte beim Kriminalkommissariat 1 unter der Rufnummer 02162/377-0. /jk (463)

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