PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Viersen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen: Unbekannter entblößt sein Glied vor Kindern und Eltern - Hinweise gesucht

Viersen (ots)

Am Donnerstagabend gegen 18 Uhr entblößte ein bislang unbekannter Mann sein Glied vor einer Gruppe von Kindern und Eltern. Zuvor hatte er eine Frau aus der Gruppe verbal angegriffen und beleidigt. Der Vorfall ereignete sich unmittelbar an der Turnhalle an der Gereonstraße in Viersen. Der Mann machte einen alkoholisierten Eindruck, da er torkelte. Er war etwa 35 bis 40 Jahre alt, hatte einen rötlichen Bart und trug eine schwarze Kappe, ein schwarzes Sweatshirt, einen schwarzen Puma-Rucksack, eine schwarze Hose sowie braune Schuhe. Zudem hatte er eine auffällige Adler-Tätowierung auf einer Hand. Haben Sie Hinweise zu dem unbekannten Mann? Dann melden Sie sich bitte beim Kriminalkommissariat 1 unter der Rufnummer 02162/377-0. /jk (463)

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Kreispolizeibehörde Viersen

Telefon: 02162/377-1191
pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Viersen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Viersen
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Viersen
Alle Meldungen Alle
  • 18.06.2026 – 20:22

    POL-VIE: Grefrath-Oedt: Tödlicher Unfall: Lkw-Fahrer tot geborgen

    Grefrath-Oedt (ots) - Am Donnerstag kam es gegen 13:20 Uhr zu einem tödlichen Verkehrsunfall auf der Süchtelner Straße (L391) in Oedt. Ein 61-jähriger Lkw-Fahrer aus Neuss war auf der Süchtelner Straße in Richtung Oedt unterwegs, als er aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abkam. Der Auflieger prallte gegen einen Baum, woraufhin der Lkw nach rechts auf die Seite kippte. Der Fahrer war ...

    mehr
  • 18.06.2026 – 15:50

    POL-VIE: Viersen-Dülken: Unfall an Grundschule - Schülerin schwer verletzt

    Viersen-Dülken (ots) - Am Donnerstagmorgen wurden Rettungskräfte und Polizei gegen 10.30 Uhr über den Unfall informiert. In der Schule an der Dammstraße in Dülken war eine sieben-jährige Schülerin aus einem offenstehenden Fenster im ersten Obergeschoss gestürzt und in den Kellerzugang gefallen. Die Schülerin wurde schwer verletzt mit einem Rettungshubschrauber ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren