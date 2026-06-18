Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Grefrath-Oedt: Tödlicher Unfall: Lkw-Fahrer tot geborgen

Grefrath-Oedt (ots)

Am Donnerstag kam es gegen 13:20 Uhr zu einem tödlichen Verkehrsunfall auf der Süchtelner Straße (L391) in Oedt. Ein 61-jähriger Lkw-Fahrer aus Neuss war auf der Süchtelner Straße in Richtung Oedt unterwegs, als er aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abkam. Der Auflieger prallte gegen einen Baum, woraufhin der Lkw nach rechts auf die Seite kippte. Der Fahrer war zunächst eingeklemmt und musste von der Feuerwehr aus dem Fahrerhaus geborgen werden. Ein Notarzt konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen. Ein Unfallaufnahmeteam aus Kleve unterstützte die Polizei Viersen bei der Unfallaufnahme. Die Angehörigen des Verstorbenen wurden benachrichtigt und durch einen Notfallseelsorger betreut. Die Absperrmaßnahmen dauerten bis 20:30 Uhr an. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen zu dem tödlichen Unfall übernommen. /jk (462)

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