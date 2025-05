Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Willich: Ladendieb droht mit Messer und flüchtet

Willich (ots)

Am Samstag wurde gegen 13:30 Uhr ein Ladendieb auf frischer Tat durch den Detektiven bei einem Lebensmitteldiscounter an der De-Mülder-Gasse in Willich-Anrath dabei beobachtet, wie dieser diverse Gegenstände in seinem Rucksack verstaute und das Geschäft verlassen wollte. Nach der Ansprache versuchte der Täter zu flüchten und wurde durch den Detektiven festgehalten. Der Täter zog daraufhin seine Jacke aus und der Oberkörper war unbekleidet. Da der Täter zunehmend aggressiver wurde und den Detektiven mit einem Klappmesser bedrohte, wurde vom Täter abgelassen. Der Täter konnte im Anschluss mit unbekleidetem Oberkörper über die Raiffeisenstraße und die Jakob-Krebs-Straße flüchten und hier in einen silbernen Kleintransporter (vermutlich Mercedes Sprinter) einsteigen. Der Täter war etwa 35 bis 45 Jahre alt, 175 bis 180 cm groß und kräftig. Bekleidet war die Person zu Beginn mit einer schwarzen Trainingsjacke sowie einer blauen Jeanshose und weißen Turnschuhen. Auffällig waren größere Tätowierungen an den Oberarmen und hier insbesondere ein großer "Jesus-Kopf" auf dem linken Oberarm. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen des Vorfalls oder der Flucht werden gebeten, sich bei der Polizei in Viersen unter der 02162-3770 zu melden. /bru (512)

