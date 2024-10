Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: 15-jähriges Mädchen vermisst

Viersen (ots)

Seit Donnerstag, 24.10.2024, wird ein 15-jähriges Mädchen aus den Rheinischen Kliniken Viersen vermisst. Dort war sie zur stationären Behandlung. Der eigentliche Lebensmittelpunkt der Vermissten liegt in Herdorf, Landkreis Altenkirchen in Rheinland-Pfalz. Sie wurde letztmalig am Donnerstagmorgen um 8 Uhr gesehen. Das Mädchen befand sich auf dem Weg zu seiner Praktikumsstelle, kam dort aber nicht an. Am Tag des Verschwindens trug die Vermisste eine blaue Jeans und eine schwarze Jacke. Da alle Fahndungsmaßnahmen bisher ohne Erfolg geblieben sind, fahndet die Polizei nun öffentlich nach der 15-Jährigen und fragt: Wer hat das Mädchen gesehen und kann Angaben zu seinem Aufenthaltsort machen? Ein Foto der Vermissten finden Sie im Fahndungsportal NRW unter folgendem Link: https://polizei.nrw/fahndung/149620 Sollte der Link nicht mehr funktionieren, können Sie davon ausgehen, dass sich die Fahndung erledigt hat. /hei (922)

