Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Raub - Haben Sie etwas gesehen oder Hinweise?

Nettetal-Kaldenkirchen (ots)

Am Dienstag, den 19. März, zwischen 13:00 Uhr und 13:30 Uhr, ereignete sich ein Raub auf der Poststraße in Kaldenkirchen. Ein 27-jähriger Mann aus Nettetal befand sich auf dem Parkplatz einer Aldi-Filiale, als er von den Tätern aus einem Auto heraus angesprochen wurde. Sie gaben an, sich in einer Notlage zu befinden, kein Geld mehr für Benzin zu haben, und baten den Nettetaler um Hilfe. Er bot an, mit ihnen zur Sparkasse zu fahren. Zusammen fuhren sie los, und der 27-Jährige hob 100EUR von seinem Konto ab und übergab den Tätern 50EUR. Daraufhin bedrohten die Täter den Mann und forderten ihn auf, ihnen alles zu geben. Aus Angst übergab er ihnen das Geld. Wenig später setzten die Täter den Mann auf dem Marktplatz ab. Der Nettetaler beschreibt die Unbekannten wie folgt: Der Pkw war silber- oder goldfarben, ein Rechtslenker mit einem gelben Kennzeichen. Der Fahrer war ein kräftiger Mann, etwa 30-35 Jahre alt, mit schwarzen Haaren und Vollbart, er trug eine schwarze Jacke. Ebenfalls im Auto saß eine Frau im Alter von etwa 30-35 Jahren, die ein Kopftuch trug. Außerdem waren noch zwei Kinder im Auto, die der Geschädigte auf 8-9 Jahre schätzte. Haben Sie Hinweise zu diesem oder ähnlichen Vorfällen? Falls ja, helfen Sie der Polizei unter folgender Rufnummer: 02162-377-0 mit Ihren Hinweisen. /jk (312)

