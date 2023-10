Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Nettetal-Lobberich: Einbruch in Einfamilienhaus - Täter hebeln Fenster auf

Nettetal-Lobberich (ots)

Am Montagabend zwischen 18:50 Uhr und 23:45 Uhr brachen unbekannte Täter in Abwesenheit der Bewohner in ein Einfamilienhaus auf der Johannes-Hessen-Straße in Lobberich ein. Sie gelangten vermutlich über den Garten auf das Grundstück, kletterten auf die Garage und hebelten dort ein Fenster im Obergeschoss auf. In sämtlichen Zimmern durchsuchten die Täter die Schränke. Anschließend entfernten sie sich unerkannt vom Tatort. Zur Beute können noch keine Angaben gemacht werden. Hinweise auf mögliche Tatverdächtige nimmt an die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 02162/377-0 entgegen. /tk (997)

