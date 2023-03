Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Nettetal-Kaldenkirchen: Unfallflucht am Drogerie-Parkplatz: Zeugen gesucht

Nettetal-Kaldenkirchen (ots)

Am Montag gegen 14.20 Uhr sind auf der Einfahrt des Parkplatzes an einem Drogeriemarkt in Kaldenkirchen an der Poststraße zwei Autos zusammengestoßen. Die Unfallverursacherin unterhielt sich zwar kurz mit der Fahrerin des anderen Wagens, stieg dann aber wieder in ihr Auto und fuhr in Richtung Bahnhof davon. Eine 52-Jährige aus Horst aan de Maas war mit ihrem W Amarok auf den Parkplatz gefahren, hatte aber verkehrsbedingt kurz anhalten müssen. Ihr entgegen kam eine etwa 25-jährige Frau, die mit ihrem Smart vom Parkplatz herunterfahren wollte. Dabei fuhr sie in den Pick-Up der Niederländerin. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort aufgenommen und sucht nun Zeugen. Bei dem Auto der Unfallverursacherin handelt es sich um einen Smart, wahrscheinlich neuerer Baureihe, mit einer sehr auffälligen Lackierung in Schwarz, Weiß und Rot. Der Wagen müsste vorne links eine Beschädigung aufweisen. Bei der Unfallfahrerin soll es sich um eine etwa 25-jährige Frau handeln, die ungefähr 1,70 Meter groß und schlank ist. Sie trug die blonden Haare in einer Hochsteckfrisur. Die 52-Jährige, deren Auto beschädigt worden war, hatte sich unmittelbar nach dem Unfall mit einem anderen Autofahrer unterhalten, der das Geschehen beobachtet haben müsste. Er und weitere Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02162/377-0 beim Verkehrskommissariat zu melden. /hei (218)

