Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Schwalmtal-Waldniel: Einbrecher entwenden Autoschlüssel und flüchten mit Auto - Kripo bittet um Hinweise

Schwalmtal-Waldniel (ots)

In der Zeit zwischen Mittwoch, 22.30 Uhr, und Donnerstag, 7.30 Uhr, sind unbekannte Täter in Waldniel auf der Friedenstraße in ein Einfamilienhaus eingebrochen. Sie hebelten die Haustür auf und entwendeten einen Autoschlüssel einer grauen Mercedes B-Klasse. Die Täter flüchteten mit dem vier Jahre alten Auto mit KK-Zulassung in unbekannte Richtung. Über den weiteren Umfang der Beute ist derzeit nichts bekannt. Hinweise auf verdächtige Beobachtungen nimmt das Kriminalkommissariat 2 unter der Rufnummer 02162 377-0 entgegen. /mr (760)

