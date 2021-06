Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen-Dornbusch: Vermeintlich betrunkener Autofahrer prallt gegen Baum und flüchtet zu Fuß - Fahrer angetroffen und Blutprobe entnommen

Viersen-Dornbusch (ots)

Am Freitag gegen 22.40 Uhr ist ein 23-jähriger Deutscher aus Nettetal in Dornbusch auf der Lobbericher Straße gefahren. Im Bereich des Boisheimer Weges kam der 23-Jährige nach rechts von der Straße ab und prallte gegen einen Baum. Dabei verletzte er sich leicht und flüchtete anschließend zu Fuß von der Unfallstelle. Die Polizei stellte das erheblich beschädigte Auto sicher. Etwa sechs Stunden nach der vermeintlichen Unfallzeit traf die Polizei den flüchtigen Nettataler zu Fuß auf einem Feldweg in Nettetal-Bocholt an. Ein Atem-Alkohltest ergab einen Wert von 0,08 Promille. Ein Arzt entnahm ihm auf der Viersener Polizeiwache - zum Errechnen des Promillewertes während der vermeintlichen Unfallzeit - zwei Blutproben. Die Polizei stellte den Führerschein sicher. /mr (503)

