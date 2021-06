Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen-Dülken: 40-Jähriger verursacht Unfall mit Gegenverkehr und flüchtet - Führerschein sichergestellt

Viersen-Dülken (ots)

Am Donnerstag gegen 8.45 Uhr ist eine 42-jährige Erkelenzerin in Dülken auf der Bodelschwinghstraße gefahren. Im Bereich der Hospitalstraße kam ihr auf ihrem Fahrstreifen ein 40-jähriger Deutscher aus Viersen entgegen. Nachdem die Erkelenzerin gehupt hatte, beschleunigte der Entgegenkommende, drängte sie ab, und die beiden Autos prallten seitlich zusammen. Durch den Zusammenstoß wurde die Erkelenzerin leicht verletzt. An ihrem Auto entstand ein erheblicher Sachschaden. Der Viersener flüchtete ohne anzuhalten von der Unfallstelle. Die Polizei konnte ihn bei der sofort durchgeführten Fahndung in Dülken auf der Straße Burgacker antreffen und stellte seinen Führerschein sicher. /mr (462)

