Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Einbrecher erbeutet Schmuck und Armbanduhren

Viersen (ots)

Am Freitag, 02.10.2020, in der Zeit von 07.30 Uhr bis 14.40 Uhr, hebelten unbekannte Täter die Wohnungstür in einem Mehrfamilienhaus, auf dem Lichtenberg, in Viersen auf. Die Wohnung befindet sich im ersten Obergeschoss des Hauses. Die Wohnung wurde durchsucht. Die Täter erbeuteten unter anderem mehrere Armbanduhren und Schmuck. Die Einbrecher konnten unerkannt entkommen. Hinweise bitte an die Kripo über die 02162/377-0.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Viersen



Leitstelle

Udo Breuer

Telefon: 02162/377-1150

während der Bürodienstzeiten: 02162/377-1191

Fax: 02162/377-1155

E-Mail: pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell