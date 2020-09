Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Kempen-Tönisberg: Abbiegeunfall - vier Menschen verletzt

Kempen-Tönisberg (ots)

Am frühen Dienstagmorgen verließ gegen 05.45 Uhr eine 30-jährige Autofahrerin aus Moers die Autobahn 40 aus Richtung Duisburg an der Ausfahrt Kerken. Sie bog nach links auf die Bundesstraße 9 in Richtung Krefeld ab. Dabei missachtete sie die Vorfahrt eines in Richtung Kerken fahrenden Pkw. Der Fahrer, ein 27-jähriger Krefelder, konnte nicht mehr bremsen, in der Einmündung kam es zur Kollision. Die 30-Jährige wurde in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und musste durch Feuerwehrkräfte befreit werden. Anschließend wurde die Frau zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der 27-jährige Krefelder und zwei Beifahrer wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Die Unfallstelle blieb für die Dauer der Maßnahmen gesperrt. /wg (873)

