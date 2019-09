Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: versuchter Einbruch in Reihenhaus

Viersen (ots)

In der Zeit von Samstag 19.30 Uhr bis Sonntag 07.45 Uhr brachen bislang unbekannte Täter das Tor zum Garten eines Einfamilienreihenhauses auf der Zweitorstraße in Viersen auf. Sie begaben sich durch den Garten zur Rückseite des Hauses und versuchten die Terrassentüre aufzuhebeln. Die Türe hielt der Gewalteinwirkung stand, sodass nicht ins Haus gelangt werden konnte. Hinweise werden an die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 02162- 377 0 erbeten. /UR (1156)

