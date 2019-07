Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: PKW-Führer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Viersen-Süchteln (ots)

Am Sonntag gegen 15.00 Uhr befuhr ein 57jähriger PKW- Führer aus Mönchengladbach in Viersen Süchteln die Grefrather Straße aus Richtung Grefrath kommend in Richtung Süchteln Innenstadt. In Höhe Ortseingang Süchteln verlor er aus bislang unbekannten Gründen die Kontrolle über sein Fahrzeug prallte gegen zwei Masten und riss diese aus der Verankerung. An den Masten waren Verkehrszeichen befestigt. Der erheblich beschädigte PKW kam erst Höhe der Einmündung Heerbahn zum Stillstand. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der 57jährige derart schwer verletzt, dass er zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Dort wurde ihm eine Blutprobe entnommen. /UR (808)

