Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Grefrath: Vorrang missachtet - Bus musste bremsen - Polizei sucht Zeugen

Grefrath (ots)

Am Donnerstag, gegen 12.15 Uhr, fuhr ein Linienbus auf der Lobbericher Straße in Grefrath in Richtung Stadionstraße. Im Bereich des Altenheimes parkten auf der linken Straßenseite mehrere Autos. Als der Bus bereits im Bereich der Engstelle war, fuhr aus der Gegenrichtung ein silberfarbener VW Golf in die Engstelle. Der Busfahrer musste stark abbremsen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Eine 24-jährige Frau aus Grefrath, die als Fahrgast im Bus stand, wurde durch den Bus geschleudert und verletzt. In einem Krankenhaus wurde sie ambulant behandelt. Das Verkehrskommissariat in Viersen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Angaben zu dem silberfarbenen VW Golf und dessen Fahrer oder Fahrerin machen können, sich unter der zentralen Rufnummer 02162/377-0 zu melden. /wg (668)

