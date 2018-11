POL-EL: Dalum - Gasflaschen gestohlen

Dalum (ots) - Bislang unbekannte Täter stahlen am vergangenen Samstag in der Zeit von 00:30-07:30 Uhr von dem Gelände einer Bauschlosserei an der Meppener Straße sechs leere Gasflaschen aus einer Gitterbox. Der Schaden beläuft sich auf ca. 200 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Geeste unter der Rufnummer (05937)8236 in Verbindung zu setzen.

