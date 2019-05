Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Willich-Neersen: Bilanz einer Geschwindigkeitskontrolle

Willich-Neersen (ots)

Regelmäßig informieren wir über vorgeplante Geschwindigkeitskontrollen. So kontrollierten wir am vergangenen Donnerstag auf der Hauptstraße in Neersen. Dort gilt die Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h. Hier die erfreuliche Bilanz: Zwischen 11.15 und 17.15 Uhr fuhren über 2400 Fahrzeuge durch die Kontrollstelle. Nur 96 Fahrzeugführer waren derart zu schnell, dass sie mit einem Verwarnungsgeld verwarnt werden. In acht weiteren Fällen war die Überschreitung der Höchstgeschwindigkeit so hoch, dass die Fahrer und Fahrerinnen mit einem Bußgeld rechnen müssen. In einem weiteren Fall muss ein 53-jähriger Tönisvorster mit einem einmonatigen Fahrverbot rechnen: Er wurde mit 84 km/h gemessen. Unter https://viersen.polizei.nrw finden sie die vorgeplanten Kontrollstellen. /wg (525)

Kreispolizeibehörde Viersen



