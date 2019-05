Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Einbruch in Gaststätte - Spielautomat gestohlen

Viersen-Dornbusch (ots)

Unbekannte brachen in Gaststätte ein und stahlen Geldspielautomat.

Unbekannte hebelten in der Zeit von Samstag, dem 04.05.2019, 22:45 h bis Sonntag, dem 05.05.2019, 10:00 h ein Fenster zum Schankraum einer Gaststätte am Kölsumer Weg auf und stahlen einen erst kürzlich aufgestellten Geldspielautomaten mit mehreren 100,- Euro Münzgeld. Den aufgebrochenen Automaten warfen die Unbekannten dann später in der Nähe der Düsseldorfer Straße zwischen Viersen und Süchteln in den Straßengraben, wo er im Laufe des Sonntagmorgens gefunden wurde. Hinweise werden an die Kriminalpolizei unter 02162 - 377-0 erbeten./mikö (523)

