Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Niederkrüchten-Venekoten: Zigarettenautomat aufgesprengt

Niederkrüchten-Venekoten: (ots)

Am Donnerstag um 03:30 Uhr bemerkte ein Passant einen offensichtlich aufgesprengten Zigarettenautomaten auf dem Venekotenweg. Das noch im Automaten befindliche Bargeld wurde sichergestellt. Am Tatort lagen zudem noch zahlreiche Schachteln Zigaretten, so dass es möglich ist, dass die Täter bei ihrer weiteren Tatausführung gestört wurden. Die Kripo bittet um Hinweise auch auf mögliche Knallgeräusche in der Nacht unter der Rufnummer 02162/377-0./ah (483)

