Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: 190414-Kempen: Einbruch in ein Einfamilienhaus - Täter hebeln Fenster auf

Kempen (ots)

In der Zeit zwischen Samstag 23:00 Uhr und Sonntag 07:00 Uhr brachen bislang unbekannte Täter in Kempen auf der Geleniusstraße in ein freistehendes Einfamilienhaus ein. Sie hebelten dabei mehrfach an einer Türe, waren erfolgreich an einem Fenster und durchsuchten die dort unbewohnten Räume. Offensichtlich entwendeten die Täter jedoch nichts. Hinweise auf verdächtige Beobachtungen nimmt das Kriminalkommissariat 2 unter der Rufnummer 02162 377-0 entgegen. /kh (442)

