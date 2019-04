Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Kempen: Zwei aufgebrochene BMW - Täter bauen Navigationsgeräte aus

Kempen (ots)

In der Nacht zu Freitag, zwischen 20.45 und 08.00 Uhr, brachen Unbekannte auf der Straße 'An der Kreuzkapelle' in Kempen zwei BMW auf. Die Täter bauten die festeingebauten Navigationsgeräte sowie in einem Fall auch das Lenkrad und den Airbag aus. Hinweise auf Tatverdächtige bitte an die Kripo unter der Nummer 02162/377-0. /wg (439)

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Viersen



Pressestelle

Wolfgang Goertz

Telefon: 02162/377-1192

E-Mail: pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell