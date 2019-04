Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Kreis Viersen: Kontrollen für mehr Radfahrsicherheit - Bilanz

Kreis Viersen (ots)

Am heutigen Donnerstag kontrollierten Einsatzkräfte verschiedener Direktionen der Viersener Polizei gemeinsam mit Kräften der Bereitschaftspolizei Mönchengladbach Auto- und Radfahrer. Bei den von Radfahrern begangenen Verstößen überwiegten die falsche Benutzung des Radweges, die Missachtung von Stopp-Zeichen und die Nutzung des Mobiltelefons. Bei den kontrollierten Autofahrern waren der ein oder andere "Gurtmuffel" dabei. In zwei Fällen erstatteten die Einsatzkräfte eine Anzeige: Ein Auto war mit falschen Kennzeichen, ein anderes mit einer falschen Umweltplakette unterwegs. Auf der Kanalstraße in Viersen bedankten sich viele Radfahrer bei den Einsatzkräften für die Kontrolle. Hier wurden alle Autos angehalten, die von einem Supermarktparkplatz aus in verbotener Richtung abbogen. Abbiegen ist eine der Hauptunfallursachen im Kreis Viersen. Entgegenkommende Autos werden an Kreuzungen übersehen, Abbiegende Autofahrer übersehen an Einmündungen Radfahrer. Besonders dann, wenn diese auf dem Radweg in falscher Richtung unterwegs sind. Unser Appell: Fahren Sie als Autofahrer mit angepasster Geschwindigkeit und nehmen Sie Rücksicht auf andere Verkehrsteilnehmer. Das gilt für alle. /wg (437)

