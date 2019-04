Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Grefrath: Autofahrer unter Drogeneinfluss fährt auf wartenden Pkw auf- zwei Leichtverletzte- Führerschein sichergestellt

Grefrath: (ots)

Zwei leichtverletzte Autofahrer forderte ein Auffahrunfall am Donnerstag um 17:20 Uhr. Ein 31-jähriger Autofahrer aus Hinsbeck befuhr die Wankumer Landstraße und fuhr an der Einmündung zur Hinsbecker Straße auf ein verkehrsbedingt wartendes Auto auf, das ein 19-jähriger Grefrather steuerte. Der 19-jährige wie auch seine 25-jährige Beifahrerin aus Grefrath wurden bei der Kollision leicht verletzt. Während der Unfallaufnahme fiel den Einsatzkräften auf, dass der Hinsbecker Zeichen von vorangegangenem Drogenkonsum zeigte. Ein Drogenvortest zeigte an, dass der Autofahrer unter Amphetamineinfluss stand. Der Mann gab an, schon einmal wegen seines Drogenkonsums den Führerschein verloren zu haben und erst nach durchlaufenem MPU-Verfahren wieder erhalten habe. Er wurde zwecks Entnahme einer Blutprobe mit zur Polizeiwache genommen. Bei der zuvor durchgeführten Durchsuchung fanden die Polizisten Konsummengen Amphetamin, was dem Hinsbecker nun eine zusätzliche Strafanzeige wegen Verdachts des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz beschert. Nach Entnahme der Blutprobe musste der Autofahrer, nunmehr erneut ohne Führerschein, den Heimweg zu Fuß antreten./ah (438)

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Viersen



Pressestelle

Antje Heymanns

Telefon: 02162/377-1191

Fax: 02162/377-1199

E-Mail: pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell